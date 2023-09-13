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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişi tutuklandı. Ayrıca operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olayına karıştığı değerlendirilen 55 kişi daha yakalandı.

Operasyonlarda 418 sentetik ecza hap, 318 gram metamfetamin, 14 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan trafik ekipleri de trafik güvenliğinin olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 161 araca yüksek sesten, 78 araca ise abartılı egzozdan işlem yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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