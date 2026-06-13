Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden bir fabrika işçisi ve itfaiye eri dumandan etkilendi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.