Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Kahramanmaraş'ta Motosiklet Sürücüsüne 19 Bin Lira Ceza

Kahramanmaraş'ta Motosiklet Sürücüsüne 19 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 19 bin 684 lira ceza kesildi. Sürücü R.K.'nın sosyal medyada paylaştığı tehlikeli hareketler nedeniyle sürücü belgesi iptal edildi ve motosiklet trafikten men edildi.

Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 19 bin 684 lira ceza uygulandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir sürücünün motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler yapıp, bunları sosyal medya hesabında paylaştığını belirledi.

Plaka bilgilerinden tespit edilen sürücü R.K. yol uygulamasında yakalandı.

Ekipler, şüpheliye "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 19 bin 684 lira ceza uyguladı.

Ayrıca R.K'nın sürücü belgesi daimi olarak iptal edilerek, motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.