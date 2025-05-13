Kahramanmaraş'ta Motosiklet Sürücüsüne 19 Bin Lira Ceza
Kahramanmaraş'ta, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 19 bin 684 lira ceza kesildi. Sürücü R.K.'nın sosyal medyada paylaştığı tehlikeli hareketler nedeniyle sürücü belgesi iptal edildi ve motosiklet trafikten men edildi.
Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 19 bin 684 lira ceza uygulandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir sürücünün motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler yapıp, bunları sosyal medya hesabında paylaştığını belirledi.
Plaka bilgilerinden tespit edilen sürücü R.K. yol uygulamasında yakalandı.
Ekipler, şüpheliye "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 19 bin 684 lira ceza uyguladı.
Ayrıca R.K'nın sürücü belgesi daimi olarak iptal edilerek, motosiklet trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel