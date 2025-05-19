Kahramanmaraş'ta Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir kağıt fabrikasında öğle saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, açık hava deposundaki kağıt balyalarından kaynaklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir kağıt fabrikasının açık hava deposunda çıktı. Depodaki kağıt balyalarından alevlerin yükseldiğini görenler, hemen depo çevresindeki yangın söndürme sistemini devreye alarak alevlere müdahale etmeye başladı.

Alevler kısa sürede yayılınca ihbar üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikaya ulaşan ekiplerin çalışması sonrası alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'li iki bankacılık devi birleşme kararı aldı

Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Milyoner'e damga vuran Atatürk sorusu! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj

Kansere yakalan Joe Biden'dan ilk mesaj
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok

Fenerbahçe yöneticisi söyledi diyerek o isimleri bombaladı
Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı! Sarı-kırmızılılardan açıklama

Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de güpegündüz silahlı saldırıya uğradı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.