Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 kaçak cep telefonu, 7 bin 320 doldurulmuş kaçak makaron ve 90 elektronik sigara likidi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 11 kaçak cep telefonu, 7 bin 320 doldurulmuş kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı), 90 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
