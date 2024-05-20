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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşü'ne katılım yoğun oldu. Gençler, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Nurhak Dağı'na tırmanarak dev Türk bayrağı önünde saygı duruşunda bulundu.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık hizmet binası önünde başlayan "Gençlik Yürüyüşü"ne katılan gençler, yol boyunca çeşitli marşlar seslendirdi.

Ellerindeki Türk bayrağı ve meşale eşliğinde ilçe merkezinden geçen kalabalık, 3 bin 90 rakımlı Nurhak Dağı'nın 1923. metresinde yer alan 2023 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağının bulunduğu alana tırmandı.

Yaklaşık 3 saat süren tırmanışa katılanlar, zirvedeki dev Türk bayrağı önünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Meşalelerin yakıldığı zirvedeki etkinlik, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Yürüyüşe, Nurhak Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı İlhami Bozan, Gençlik Spor İlçe Müdürü Adnan Karpınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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