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Kahramanmaraş'ta dron destekli av denetimi yapıldı

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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi tarafından dron destekli av denetimi yapıldı. Yasa dışı avlanmanın engellenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi tarafından dron destekli av denetimi yapıldı.

Kentte, koruma altındaki yaban keçileri ile diğer yaban hayvanlarının yasa dışı avlanmasının engellemesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, DKMP Elbistan Şefliği Ekinözü Devlet Avlağı'nda dron destekli av koruma-kontrol çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, dürbün ve dron ile yaban keçilerinin bulunduğu alanları taradı. Denetimlerde, baraj gölünde yasa dışı olarak balık avladıkları tespit edilen 3 kişiye toplam 5 bin 100 lira idari para cezası yazıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Elbistan Ekinözü Hayvan Hakları Çevre Doğa Suç Ekonomi Güncel Haberler

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