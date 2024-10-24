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Kahramanmaraş'ta Arıcılığa 2,2 Milyon Lira Destek

Kahramanmaraş'ta Arıcılığa 2,2 Milyon Lira Destek
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Kahramanmaraş'ta Orman ve Köy İlişkileri projeleri kapsamında 16 aileye arıcılık alanında yüzde 50 hibe ile 2 milyon 240 bin lira destek sağlandı. Hedef, orman köylülerinin gelir seviyesini artırmak ve göçü önlemek.

Kahramanmaraş'ta, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projeleri kapsamında arıcılığın geliştirilmesi amacıyla 16 aileye yüzde 50'si hibe 2 milyon 240 bin liralık destek sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ORKÖY Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeler kapsamında sağlanan desteklerle orman köylülerinin gelir seviyesinin iyileştirilmesi, büyük şehirlere göçün önlenmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, kurum olarak doğa ve insanların yararına çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Göksun ilçesindeki 16 üreticiye fenni arıcılık konusunda destek olduklarını, 480 polen tuzaklı kovan verdiklerini ifade eden Karartı, desteğin 2 milyon 240 bin lira değerinde olduğunu söyledi.

Müdürlük olarak ORKÖY projeleri kapsamında orman köylerinde yaşayanlara kredi ve hibe desteğin devam ettiğine işaret eden Karartı, "2024 yılında, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki orman köylülerimize verdiğimiz desteğin toplamı yaklaşık 74 milyon 400 bin lira. Bu destekler arasında, vatandaşlarımızın taleplerine göre süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, fenni arıcılık, tomruk çekme vinci, güneş enerjisi santralleri (GES), traktör ve motorlu testere gibi faaliyet alanları yer alıyor. Yüzde 50 hibe, yüzde 50 ise kredi olarak vatandaşlarımızın hesaplarına aktarıyoruz. Kredinin geri ödemesi, faaliyet alanlarına göre 3 ila 7 yıl arasında faizsiz olarak yapılıyor." diye konuştu.

ORKÖY projesi kapsamında destek alan Ömer Demirci de kendisine verilen 30 kovandan 550 kilogram bal üretimi sağladığını söyledi.

Kaynak: AA / Akif KARSLI - Güncel

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