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Kahramanmaraş'ta 31 yıllık esnafın iş yeri yıkıldı, konteyner iş yerinde hizmet veriyor

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Kahramanmaraş'ta depremde iş yeri yıkılan esnaf, konteyner iş yerinde hizmet vermeye devam ediyor. Zorlu şartlara rağmen ekmek parasını kazanmaya çalışan esnafın umudu işlerin açılması.

Kahramanmaraş'ta 31 yıllık esnafın iş yeri yıkıldı, konteyner iş yerinde hizmet veriyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremde iş yeri yıkılan esnaf, konteyner iş yerinde hizmet vermeye devam ediyor.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde konteyner iş yerinde terzicilik yapan Muzaffer Akbulut, zorlu şartlara rağmen ekmek parasını kazanmaya devam ediyor.

Akbulut, "Ben Kahramanmaraş'ta 31 yıllık esnafım. İş yerimiz depremden dolayı ağır hasar aldı ve iş yerlerimizi kaybettik. Daha önce Trabzon Caddesi Selçuk sitesindeydi ama yıkıldı. Şimdi geçici konteynerler da esnaflık yapıyoruz. İş yok ve geçim sıkıntısı her şeyin önünde geliyor. Önceki iş yerlerimize bakarak şuan maalesef işlerimiz azaldı. Önceden 10 tane iş yapıyorsak şuan bir tane iş yapabiliyoruz. Memleketimizin insanlarının yarısı şehir dışında. Deprem dolayısıyla gidenler dönmedi. İnşallah işlerimiz açılır. Allah bize hayırlı müşteriler göndersin. Çalışır kazanırız. İnşallah eski günlerimize tekrar döneriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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