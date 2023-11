Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı yapıyor

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet yardımında bulundu.

Asrın felaketinin ardından sosyal yardım çalışmalarını yoğunlaştıran Dulkadiroğlu Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarına göre kıyafet almaları adına mağaza oluşturdu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal belediyeciliğin gereği olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçları için yoğun bir çaba harcadık. Bu çabamızı asrın felaketinin ardından on katına çıkardık. Şuanda ekiplerimiz çeşitli alanlarda sosyal yardımda bulunmaktadır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kıyafet eksiğini giderme adına geçici bir mağaza oluşturduk. Sosyal inceleme ekiplerimizin tespit ettiği vatandaşlarımız, buradan ihtiyaçlarına göre ürünleri temin edebiliyor. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Onların ihtiyaçları için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ