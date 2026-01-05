Haberler

Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Ali Günhız seçildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde mevcut başkan Ali Günhız, 358 oy alarak yeniden başkanlık görevini sürdürdü. Seçimlerde 653 oy kullanılırken, Naci Öztürk 288 oy aldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde mevcut başkan Ali Günhız güven tazeledi.

Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Odası 14. Olağan Genel Kurulu, ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili İrfan Çinkaya'nın divan başkanlığını yürüttüğü genel kurulda, gündeme alınan 16 madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Mevcut başkan Günhız'ın yanı sıra Naci Öztürk başkanlığında hazırlanan iki listeyle seçime gidildi.

Toplam 653 oy kullanılan seçimde Naci Öztürk 288, Ali Günhız 358 oy aldı, 7 oy geçersiz sayıldı. Oda başkanlığını 27 yıldır sürdüren Günhız güven tazeledi.

