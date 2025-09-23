Kahramankazan'da Öğretmenden Spor Atölyesi Açılışı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sınıf öğretmeni Huriye Saz'ın çalıştığı okulda kendi imkanlarıyla yaptırdığı ??????? spor atölyesi, İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen şenlikte hizmete açıldı.

Milli Egemenlik İlkokulu'nun bahçesinde organize edilen etkinlikte, öğrenciler gösteri sundu.

Okul yararına kermes düzenlenen şenlikte, sınıf öğretmeni Huriye Saz'ın öncülüğünde yaptırılan spor atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, projeden dolayı teşekkür ettiği öğretmen Huriye ve eşi Murat Saz'a plaket verdi.

Huriye Saz, AA muhabirine, sporun öğrencilerin başarısına katkı sağlayacağına inandığı için eşinin de desteğiyle atölyeyi yaptırdığını söyledi.