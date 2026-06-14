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TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Kahramankazan'da zarar gören tarım arazilerinde incelemede bulundu Açıklaması

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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde dolu ve sağanak yağışların yaklaşık 10 bin dekar ekili alana zarar verdiğini açıkladı. Bayraktar, TARSİM'in önemine vurgu yaparak afet fonundan nakit yardım ve borç yapılandırması talep edeceklerini belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan doludan zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Bayraktar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk ve çiftçilerle bir araya gelerek sağanak ve dolunun tarımsal üretime verdiği zararları yerinde değerlendirdi.

Yağışlardan en fazla etkilenen bölgelerden Yassıören Mahallesi'ndeki ekili alanları ziyaret eden Bayraktar, üreticilerle görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti ve taleplerini dinledi.

Bayraktar, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, yapılan ön incelemelerde yaklaşık 10 bin dekar ekili alandaki ağırlıklı olarak kabak, arpa, buğday, nohut ve pancar gibi ürünlerin zarar gördüğünü söyledi.

Yağışların artışına dikkati çeken Bayraktar, "Son 6 aylık yağış ortalamasına baktığımızda son 40 yılın en fazla yağışını aldığımız bir dönem oldu. Kahramankazan'da dünkü yağışlardan en çok etkilenen bölgemiz. Başta arpa, buğday, nohut, kabak, pancar olmak üzere zarar görmüş durumda. Şimdi burada yapılması gerekenler var. Tarım müdürlüğümüz tespitlerini yapmaya başladı. İlk tespitlere göre 7-8 köyde, 10 bin dekarın üzerinde ekili alan zarar gördü." dedi.

TARSİM'in bölgeye gelerek çalışma yapıp kayıtlı üreticilerin zararlarını karşılayacağını dile getiren Bayraktar, bu süreçte TARSİM'in ne kadar önemli olduğuna işaret etti.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu afetler şunu gösteriyor ki TARSİM'i büyütmemiz lazım, daha geniş alanlarda daha fazla çiftçiyi TARSİM kapsamına sokmamız gerekiyor. TARSİM'den başka çıkış noktası da görünmüyor. Ama bugün için yapmamız gereken şu. Bu afetlerden zarar gören ve TARSİM dışında kalan üreticilerimize de biz afet fonundan nakit yardımı isteyeceğiz. Yani buna Kahramankazan da dahil olmak üzere çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılmasını isteyeceğiz. Dolayısıyla çiftçimizi bu manada rahatlatmamız lazım."

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş
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