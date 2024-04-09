Kahramankazan Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
Kahramankazan Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye çok amaçlı salonunda yapılan toplantı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kahramankazan Belediye Başkanlığına seçilen Selim Çırpanoğlu başkanlığında yapıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, gündem maddeleri okundu.
Çırpanoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni dönemin Belediyeye ve Kahramankazan'a hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Toplantıda söz alan meclis üyeleri, yeni dönem için dilek ve temennilerini aktardı.
Meclis komisyonlarının da belirlendiği, toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.