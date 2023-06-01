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Kağızman Hükümet Konağı'nın yapımı devam ediyor

Kağızman Hükümet Konağı'nın yapımı devam ediyor

Güncel Haberler

Kağızman Hükümet Konağı'nın yapımını devam ediyor. Hükümet Konağı tamamlandığında vatandaşlar, modern bina da hizmet alacak. Kars'ın Kağızman ilçesinde Hükümet Konağı'nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kağızman Hükümet Konağı'nın yapımını devam ediyor. Hükümet Konağı tamamlandığında vatandaşlar, modern bina da hizmet alacak.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Hükümet Konağı'nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İlçe de önemli bir eksikliği giderecek olan Hükümet Konağı inşaatında Kaymakam Okan Daştan İl Özel İdare Genel Sekreteri Arpaçay Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden ile birlikte bir takım incelemelerde bulundu.

Daştan, yeni Hükümet Konağı'nda yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Daştan ve Özerden bir süre inşaat alanını gezdi, yürütülen çalışmaları yerinde gördü, Daştan, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Kağızman Hükümet Konağı'nın kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Kağızman Hükümet Kars Güncel Haberler

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