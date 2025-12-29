Haberler

Osmaniye'de zabıta ekipleri marketleri denetledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, yılbaşı öncesinde marketlerde ürün gramajı, son kullanma tarihi ve hijyen kontrolü yaptı. Eksiklik tespit edilen 3 işletmeye para cezası uygulandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, yılbaşı öncesinde marketlerde denetim yaptı.

Kadirli Belediyesinin zabıta ekipleri, inceleme yaptıkları marketlerde satılan ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihini kontrol etti.

Ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, iş yerlerindeki hijyen kurallarını denetledi.

Çalışmada, eksiklik ve olumsuzluk tespit edilen 3 işletmeye para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı