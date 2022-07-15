KADİRLİ'DE 15 TEMMUZ HALK KOŞUSU DÜZENLENDİ

KADİRLİ Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Halk Koşusu, ilçe nüfusuna kayıtlı milli atlet Nagihan Karadere'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sülemiş Çamlığı'nda düzenlenen 15 Temmuz Halk Koşusu'na Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz Bal, milli atlet Nagihan Karadere ve sporcular katıldı. Bin metrelik parkuru koşan ve dereceye giren sporculara Başkan Ömer Tarhan ve Nagihan Karadere tarafından madalya ve ödülleri takdim etti.

Koşu sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, koşunun güzel geçtiğini söyledi. Başkan Tarhan, "Allah'ım bir daha bize böyle bir darbe girişimi yaşatmasın. İnşallah şer odaklarını milletimiz her zaman defedecektir. Koşumuza katılan herkese teşekkür eder, dereceye giren sporcularımızı da kutlarım? dedi.

Kadirlili Nagihan Karadere ise etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Karadere, "15 Temmuz demokrasi nöbetlerinde sporcu olarak il il gezdik. Vatanımıza sahip çıktık. Allah bir daha vatanımıza böyle bir gün yaşatmasın. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum? dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel