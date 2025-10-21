Kadınlar Deprem Sonrası Üretime Geçti: Hatayspor İçin Forma Tasarlıyorlar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından açılan dikiş kursunda meslek öğrenen kadınlar, Trendyol 1. Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un altyapısında oynayan futbolcular için forma, yağmurluk ve eşofman tasarlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenlerin ağırlandığı Yunus Emre Mahallesi'ndeki İbrahim Çeçen Vakfı Yaşam Alanı'nda, 8 ay önce Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi öncülüğünde dikiş ve nakış kursu başlatıldı.

Atölyede usta öğreticilerden eğitim alıp mesleğe adım atan 15 kadın, ilk büyük siparişi Hatayspor'dan aldı.

Kadınlar, altyapı oyuncularının giyeceği 3 bin forma, yağmurluk ve eşofmanı tasarlamak için makinelerin başına geçti.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida ve futbolcular da ziyaret ettikleri atölyede ürünleri inceledi, kadınlarla sohbet etti.

"Kadınlar asla pes etmediler"

Almeida, AA muhabirine, depremlerden etkilenen Hatay halkının yanında olmaya çalıştığını söyledi.

Çalışan kadınların "şehrin kahramanları" olduğunu ifade eden Portekizli teknik adam, "Kadınlar asla pes etmediler, hayatlarına devam etmeye, sevdikleri şeyi yapmaya ve başkalarına umut vermeye çalıştılar, başkalarına yardım ettiler. Bu yüzden söyleyebileceğim tek şey, buradaki kahramanlar onlar." dedi.

"Adımı taşıyan kıyafet tasarlamaları beni çok duygulandırdı"

Almeida, kendisine özel, ad ve soyadının baş harflerinden oluşan logoyu taşıyan pijama takımı yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Adımı taşıyan kıyafet tasarlamaları beni çok duygulandırdı, enerji verdi ve daha çok çalışmaya motive etti. Çıkacağımız maçta o kıyafeti giyeceğim çünkü bana güç ve umut veriyor, beni mutlu ediyor. Bu muhteşem kadınların benim için yaptıklarını görmek büyük mutluluk. Onlar tarih yazıyorlar ve kahramanlar. Ne diyebilirim ki? Gerçekten onur duyuyorum."

Atölye sorumlusu Derya Aslan da kadınlara hem eğitim alabilecekleri hem de üretim yapabilecekleri alan sunduklarını anlattı.

İlk profesyonel siparişi almalarının kursiyerlere özgüven sağladığını dile getiren Aslan, "Hatayspor'un alt yapısına, yağmurluk, iç ve dış saha forma ile eşofman olmak üzere toplamda 3 bin ürün çalıştık. Bölgede hepimiz travmalıyız. Kadınların eğitim görüp üretime başlamaları kendilerine olan güvenlerini de arttırdı." diye konuştu.

"Aile bütçeme de katkı sağlıyorum"

Kursiyerlerden 32 yaşındaki Ayşe Gül Bahar, 6 Şubat depremleri nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini ve atölye sayesinde motive olduğunu söyledi.

Meslek öğrendiğini ifade eden Bahar, "Burada çok güzel arkadaşlar tanıdım, aile bütçeme de katkı sağlıyorum. Daha önce bu işe ilgim de vardı. Burada hocalarımın desteğiyle çok ilerleme katettim. Hedefimiz, işlerimizi daha da üst kademeye taşıyabilmek." dedi.

46 yaşındaki Leyla Türkmen de dikiş ve nakışta ilerlemek istediğini, yaptığı işten kazanç sağlamasının kendini daha değerli hissettirdiğini kaydetti.