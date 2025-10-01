Haberler

Kadın Kuaförüne Pompalı Tüfekle Saldırı: İşletme Sahibi Yaralandı

Ankara'da bir kadın kuaförüne düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda, camların kırılması sonucu işletme sahibi kadın yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı ve saldırgan yakalandı.

ANKARA'da kadın kuaförüne pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda işletme sahibi kadın, kırılan camlar nedeniyle yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde bulunan bir kadın kuaföründe meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre borç-alacak meselesi nedeniyle kadın kuaförüne pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Kırılan camlar nedeniyle kuaför işletmecisi kadın yaralandı. Olayın arından kaçan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı. Yaralı, ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
