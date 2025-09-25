Haberler

Kadın Kooperatifleri Kırşehir'de Yöresel Ürünlerini Sergiledi

Kadın Kooperatifleri Kırşehir'de Yöresel Ürünlerini Sergiledi
Türkiye'nin farklı illerinden gelen 60'tan fazla kadın kooperatifi, Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası kapsamında stant açarak yöresel ürünlerini tanıttı. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, bu organizasyonun Ahilik kültürünün güzel bir yansıması olduğunu belirtti.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen kadın kooperatifleri, 38. Ahilik Haftası kapsamında Kırşehir'de stant açtı.

Cacabey Meydanı'nda Elazığ, İzmir, Osmaniye, Kastamonu, Sivas, Batman, Van, Trabzon, Kayseri ve Erzurum'dan gelen 60'dan fazla kadın kooperatifinin üyeleri açılan stantlarda yöresel ürünleri sergiledi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı illerinden Ahilik Haftası kutlamalarına gelen kadın kooperatiflerini Kırşehir'de ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti.

Demiryürek, "El emeği göz nuru ürünlerin tanıtılmasına imkan sağlayan bu organizasyon, Ahilik kültürümüzün en güzel yansımalarından biridir. Ticaret Bakanlığımıza ve özellikle organizasyona katkı sağlayan Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Kadın kooperatiflerimizin burada memnuniyetle ağırlanmasını diliyor, fuarımızın bereketli olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ise Ahilerin şehri Kırşehir'de kadın kooperatiflerini ağırladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Üreten kadınların hayatın her alanında var olduğunu hatırlatan Öztürk, kadınların kooperatifçilikle bir araya gelerek yeni ürünler üretmesinin ve onların teşvik edilmesinin önemli odluğunu da dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, stantları gezdi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
500
