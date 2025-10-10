Kadın Girişimciler Buluşması KKTC'de Gerçekleşti

Kadın girişimciliğini desteklemek ve ekonomideki rollerini güçlendirmek hedefiyle düzenlenen "Kalkınmanın Öncüleri: Kadın Girişimciler Buluşması", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yapıldı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) işbirliğinde KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Beyaz Salon'da düzenlenen programa, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KEİ Ofisi Koordinatörü Erol Öz, Başbakanlığa bağlı Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu'nun yanı sıra, ülkedeki kadın dernekleri ve kooperatif temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda, kadınlara destek ve projelerin anlatıldığı video gösterimi sunuldu.

Programda daha sonra özverili çalışmaları dolayısıyla kadın dernekleri ve kooperatif temsilcilerine teşekkür plaketleri takdim edildi.

"Kalkınmanın Öncüleri: Kadın Girişimciler Buluşması" programında konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kadının her alandaki güçlü rolünün ülke kalkınmasına önemli katkılar sağladığına dikkati çekerek, "Kadınlarımızın başarıları, KKTC'nin gücünü ve potansiyelini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Tatar, kadınların ekonomik süreçlere eşitlik temelinde katılmasının ülkenin gelişimini hızlandıracağını anlatarak, dijitalleşme ve teknolojideki yeniliklerin kadınlara yeni fırsatlar sunduğuna söyledi.

Tatar, kadınların yalnızca üretimde değil, toplumun kültürel dokusunda da belirleyici rol oynadığını dile getirerek, "Kadınlarımız çocuklarına sevgiyi, kültürü ve vatan sevgisini aşılayarak geleceği şekillendiriyor. Kadınların bu dokunuşu, ülkenin manevi temelini güçlendiriyor." diye konuştu.

-150 milyon TL'lik yeni destek programı açıklanacak

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri de önümüzdeki süreçte, tarım, sanayi, turizm ve girişimcilik alanlarını kapsayacak 150 milyon lira tutarında yeni bir destek programı açıklayacaklarını bildirdi.

Başçeri, kadınlarla yapılan anketler aracılığıyla toplanacak görüşlerin, yeni program politikalarının şekillenmesine yön vereceğini aktararak, "Türkiye olarak, elinde yenilikçi bir fikri, katma değer yaratacak bir projesi olan her girişimciye kapılarımız sonuna kadar açıktır." diye konuştu.

Bu programların yalnızca ekonomik katma değeri artırmakla kalmayarak, kadınların üretim zincirine aktif katılımını sağlayacağını kaydeden Büyükelçi Başçeri, kadın girişimcilerin bu sürecin öncüleri olacağını söyledi.