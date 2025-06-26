Kadın Esnaflar Taşköprü'de Çay Servisiyle Fark Yarattı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Dilber Genç, çay ocağı işletiyor.

Tarihi Taşköprü Çarşısı'nda sabahın ilk ışıklarıyla mesaisine başlayan Dilber Genç, çocuklarıyla esnafa çay servisi yapıyor.

Dilber Genç, AA muhabirine, yaklaşık 15 gün önce ailesine destek olmak için çaycılığa başladığını söyledi.

Esnafın da kendisinden memnun olduğunu dile getiren Genç, "Kadınların neler başarabileceğini, üretime nasıl katkı sunabileceğini göstermiş olduk. Bu işe cesaret eden tüm kadınlarımıza örnek olmak istiyoruz." dedi.

Dilber Genç'in 17 yaşındaki kızı Semanur da tatillerinde annesine destek olduğunu belirterek, "Kadınların yalnızca ev işlerine sıkıştırılmasına doğru bulmuyoruz. Bizler bu işi yaparken insanların şaşkın bakışlarıyla da karşılaştık ama zamanla onlar da alıştı, hatta destek oldular. Bir kadının çay ocağında çalışması alışılmadık bir durum olabilir ama biz sınırları aşmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Esnaf Hakan Çorbacı ise Genç'in bir kadının kendi ayakları üzerinde durabileceğini gösterdiğini kaydetti.