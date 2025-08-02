Kadın Bisikletçiler Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek İçin Pedal Çevirdi

Konya'da kadın bisikletçiler, orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla pedal çevirdi.

Konya Bisikletli Kadınlar Platformu üyeleri tarafından düzenlenen "orman bizim geleceğimiz, pedal bizim sesimiz" isimli etkinliğe, Konya Yeşilay Şubesi, Yeşil Meram Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu, Özgür Bisikletçiler Grubu, Firari Bisikletçiler Grubu'da destek verdi.

Etkinlikte, ormanların korunmasına ilişkin, "ormanlar yanmasın, sessiz kalmayalım", "yanan ormanlarımız, yakılan geleceğimiz" mesajlarının yazılı olduğu dövizler açıldı.

Konya Bisikletli Kadınlar Platformu üyesi Güler Ünal Uluçamlıbel, toplanma alanında yaptığı konuşmada, son yıllarda artan orman yangınlarının sadece ağaçları değil umutları da yaktığını söyledi.

Yanan her ormanın bir ev, bir yuva, bir yaşam alanı olduğunu vurgulayan Uluçamlıbel, tüm doğaseverlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kurumların mücadeleye destek vermesi gerektiğini belirtti.

Konuşmanın ardından bisiklet gönüllüleri, kent merkezinde belirlenen rota boyunca pedal çevirdi.