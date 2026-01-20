CHP'li Durmaz'dan Sanayi Bakanlığı'na Tepki: "Bölgesel Kalkınma İddiası Varsa, Tokat'ın Dışlanması İzah Edilemez"

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan yeni sanayi yatırım alanlarının yapılacağı 13 ilin içinde Tokat'ın olmamasına tepki göstererek, "Tokat üretimden, istihdamdan ve yatırımdan payını almak istiyor. Buna rağmen Tokat'ın yok sayılması, 'bölgesel kalkınma' iddiasıyla çelişiyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın duyurduğu Sanayi Alanları Master Planı kapsamında, Samsun–Mersin hattında 13 ilde toplam 59 bin hektarlık alanda 16 yeni sanayi yatırımına ilişkin alan Resmi Gazete'de yayımlandı. 13 il arasında Tokat'ın olmamasına CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tepki gösterdi.

"Tokat üretimden, istihdamdan ve yatırımdan payını almak istiyor. Buna rağmen Tokat'ın yok sayılması, 'bölgesel kalkınma' iddiasıyla çelişiyor" diyen Durmaz, illerin belirlenmesi sürecinde uygulanan kriterlerin tamamına Tokat'ın da uyduğunu vurguladı. Durmaz, "Gürbülak-İran-Çin Türkiye Cumhuriyetleri kara yolu üzerinde, Karadeniz–İç Anadolu geçiş hattında, üretim ve lojistik potansiyeli güçlü, 3 büyük ovası, 8 de sulanabilir ovasıyla Türkiye'nin mümbit arazilerine sahip bir iliz. Buna rağmen Tokat'a yatırım alanı ilan edilmemesi, yatırımcıya 'yer yok' demektir" ifadelerini kullandı.

"Tokat'ın suçu ne?"

İlan edilen iller arasında komşusu Amasya'nın yer almasına rağmen Tokat'ın dışarıda bırakılmasının "Samsun–Mersin hattı" anlatısıyla da çelişkili bulduğunu söyleyen Durmaz, "Koridor deniyor; komşu iller ve güzergah üzerindeki noktalar sıralanıyor ama Tokat yok. Tokat'ın suçu ne?" diye sordu.

Tokat'ın Merkez ve ilçelere yayılmış Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılanması, sanayi kültürü, tarım-sanayi dengesi ve genç nüfusun istihdam ihtiyacıyla bölgesel kalkınmanın doğal bir paydaşı olduğunu vurgulayan Durmaz, "Yatırım alanı ilanı, sadece haritada bir yer işaretlemek değil; yatırımcıya 'buyurun gelin' demektir. AK Parti iktidarınca Tekel Sigara Fabrikası kapatılmış, Konektaş kapanmış, Şeker Fabrikası satılmış, Tokat'ın bu çağrının dışında tutulması kabul edilemez" dedi.

Durmaz ayrıca, kriterler arasında sayılan demir yolu ve lojistik yakınlık başlığının Tokat için bahane haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, "Tokat'ta demir yolu ve ana ulaşım akslarına entegre edilebilecek alternatif bölgeler vardır. Mesele 'uygun yer yok' değil; Tokat'ı yok saymanızdır. Bu yaklaşımın gerekçesini kamuoyu bilmek istiyor. Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Aksaray gibi iller 'koridor' kapsamında yer buluyor; komşumuz Amasya listede yer alıyor ama Tokat yok. Bölgesel kalkınma iddiası varsa, Tokat'ın dışlanması izah edilemez" ifadelerini kullandı.

"Bakanlık, Tokat'ı görmezden gelmeyi bırakmalı"

Projenin tersine göç, istihdam ve refah anlamına geldiğini söyleyen Durmaz, Tokat'ın "yatırım alanı" ilan edilmemesine tepki göstererek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na şu soruları yöneltti:

"- Tokat, Samsun–Mersin hattındaki ilk faz planlamasında neden yer almadı?

Tokat hangi kriterlere göre 'uygun değil', bu değerlendirme hangi rapora dayanıyor?

-Tokat'ta yatırım alanı ilanına konu olabilecek alternatif yerler ve öneriler Bakanlığa iletildi mi; iletildiyse akıbeti ne oldu?

Bakanın açıkladığı sonraki fazlarda (Mersin–Şırnak, Sivas–Iğdır, Trabzon–Şırnak) Tokat'ın dahil edilmesi için bir çalışma var mı?

Yerel yönetimler, odalar, üniversite ve üretici örgütleriyle Tokat özelinde istişare takvimi belirlenecek mi?"

Tokat halkının tepkilerinin dikkate alınması gerektiğini söyleyen Durmaz, "Yatırımın olmadığı yerde üretim zayıflar; üretim zayıflarsa istihdam düşer, göç hızlanır. Tokat, bu ülkenin kıyıda köşede kalmış bir ili değil; Anadolu'nun üretim damarlarından biridir. Bakanlık, Tokat'ı görmezden gelmeyi bırakmalı; yatırım alanı tahsisi için süreci Tokat'ta da başlatmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.