Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması Ödülleri Verildi

STK'larda Kadın Birliği Platformu (KABİP) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sincan Belediyesi destekleriyle 6. kez düzenlenen "Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması"nın ödülleri verildi.

Bu yıl teması "Paylaştıkça" olarak belirlenen yarışmanın ödül töreni, Ankara Sincan Lale Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan KABİP Başkanı Nagihan Çıtak, bu seneki tema ile birlikte paylaşmanın evrenselliğine vurgu yapılarak insanlar arasında köprüler kurmanın ve toplumları bir araya getirmenin gücünün altının çizildiğini söyledi.

Çıtak, paylaşmanın, dayanışma, anlayış ve birbirine destek olma gibi değerlerin temelini oluşturduğunu belirterek, "Bu unutulmaz program, sanatın birleştirici gücünün ve paylaşmanın evrensel değerinin altını çizdi. Eserler, duyguları, düşünceleri ve yaşam deneyimlerini paylaşmanın, insanların birbirini anlaması ve bir arada yaşaması için güçlü bir araç olduğunu gösterdi. Program boyunca paylaşılan duygular, birlikte geçirilen anlar ve ödül alan eserler, insanların farklılıklarını kucaklayarak bir arada olmanın ne kadar güçlü bir etki yarattığını gösterdi." dedi.

Törene katılan isimler arasında TBMM Milletvekili Nazım Maviş, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Altuğ yer aldı.

Bu yıl yarışmada kısa film dalında "Kırlangıç" filmiyle Hüseyin Demirtaş birinciliğe, "Nasıl?" filmiyle Mert Hüroğlu ikinciliğe, "Kanatsız Melek" adlı yapıtıyla Mustafa Yılmaz da üçüncülüğe değer görüldü.

Fotoğraf kategorisinde de birinci Kadir Tezel, ikinci Mustafa Zengin, üçüncü ise Bekir Yeşiltaş oldu.

Törende ayrıca Filistinli yönetmen Farah Nabulsi'nin Batı Şeria'da çekilmiş "Hediye" filminin gösterimi yapıldı.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgilere "kadimdegerlerkisafilm.org" adresinden ulaşılabilir.