Kadıköy'de Galatasaray Taraftarına Silahlı Saldırı

Kadıköy'de Galatasaray Taraftarına Silahlı Saldırı
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Kadıköy Caddebostan Sahili'nde Galatasaray formalı bir taraftar, bir kişiyle çıkan tartışma sonucunda belindeki silahı çıkaran şüpheli tarafından ayağından vuruldu. Olayın görüntüleri kaydedildi.

KADIKÖY Caddebostan Sahili'nde, Galatasaray formalı bir taraftar ile başka bir kişi arasında çıkan tartışmada belindeki silahı çıkaran şüpheli, Galatasaray formalı taraftarı ayağından vurarak yaraladı. Taraftarın yaralandığı anlar, oradaki bir kişi tarafından kaydedildi.

Olay öğle saatlerinde Caddebostan Sahili'nde meydana geldi. Galatasaray formalı bir taraftar ile başka bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki silahı çıkaran şüpheli, Galatasaray formalı kişiyi ayağından vurdu. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine silahı ile birkaç kez havaya ateş eden şüpheli, olay yerinden koşarak kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

VURULMA ANI KAMERADA

Yaşanan olay, bölgedeki bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin Galatasaray formalı kişiyi silahla yaraladığı ve kaçtığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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