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Kadıköy'de dron destekli denetimde bisiklet yolunu kullanan 9 motosiklet sürücüsüne ceza

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimde, bisiklet yolunu amacı dışında kullandığı tespit edilen 9 motosiklet sürücüsüne toplam 8 bin 559 lira para cezası kesildi.

Kadıköy'de dron destekli denetimde, bisiklet yolunu amacı dışında kullandığı tespit edilen 9 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağdat Caddesi Çiftehavuzlar mevkisinde bisiklet yolunu kullanan motosiklet ve araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Dron destekli denetimde, bisiklet yolunu amacı dışında kullandığı tespit edilen 9 motosiklet sürücüsüne toplam 8 bin 559 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy Güvenlik Ceza Trafik Spor Güncel Haberler

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