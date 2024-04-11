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KADEM Bayram Karavanı Hatay'daki depremzedelere ikramda bulundu

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Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) hayata geçirilen "Bayram Karavanı"ndan, Hatay'daki depremzedelere ikramda bulunuldu.

Vakfın, Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıkan "Bayram Karavanı", Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'a geldi.

İskenderun ilçesindeki Üsküdar Konteyner Kenti'ne konuşlanan karavandaki görevliler, bayramlarını kutladıkları depremzedelere çay, kahve ve çikolata ikramında bulundu.

KADEM Yayın Editörü Rabia Albayrak, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgede olmaya, ihtiyaçları gidermeye gayret ettiklerini söyledi.

Bayramın ilk gününü Kahramanmaraş'ta geçirdiklerini belirten Albayrak, şöyle konuştu:

"Hem maddi hem de manevi yardımlarla vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Depremzede vatandaşlarla hasbihal ederek bayramlarını kutlamak istedik. Umarım niyetimiz hasıl olur ve birlikte güzel bir bayram geçiririz. Buraları hiçbir şekilde unutmamamız gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden KADEM olarak burada olmaya devam edeceğiz."

Karavan, gün boyu vatandaşlara hizmet verecek.

Kaynak: AA / Güncel

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