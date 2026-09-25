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Kaçkar'da asırlık yayla patikaları, 2 bini aşkın sporcuyla ultra maratona dönüştü

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Kaçkar'da asırlık yayla patikaları, 2 bini aşkın sporcuyla ultra maratona dönüştü
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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları’ndaki asırlık yayla patikaları, 'Kaçkar by UTMB' ultra maratonuna ev sahipliği yaptı. 100, 50, 25 ve 4 kilometrelik etaplarda 63 ülkeden 2 bini aşkın sporcu birincilik için ter döktü; organizasyon bölge turizmine ivme kazandırdı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, yöre halkının asırlardır hayvan otlatmak ve yük taşımak için kullandığı Kaçkar Dağları'ndaki çileli yayla patikaları, uluslararası organizasyonla spor arenasına dönüştü. Dünyanın önde gelen ultra maraton serilerinden 'Kaçkar by UTMB' kapsamında 63 ülkeden 2 bini aşkın sporcu, geçmişin ayak izlerini takip ederek zorlu etaplarda birincilik için ter döktü.

Çamlıhemşin ilçesinde deniz seviyesinden 3 bin 937 metre yükseklikteki Kaçkar Dağları eteklerinde yer alan yaylalar, bu yıl uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Yöre halkının geçmişte köyler arası ulaşım, hayvan otlatma ve odun taşıma amacıyla kullandığı zorlu patikalar, dünyanın önde gelen ultra maraton serilerinden 'Kaçkar by UTMB' yarışlarının güzergahı olarak belirlendi. 100, 50, 25 ve 4 kilometrelik etaplardan oluşan yarışlarda, 60 ülkeden 2 binin üzerinde sporcu, geçmişin ayak izlerini takip ederek zorlu etaplarda birincilik için ter döktü. Sabahın erken saatlerinde başlayan organizasyon renkli görüntülere sahne olurken, zorlu yayla patikalarındaki yarışlar seyir zevki yüksek manzaralar da oluşturdu. Kaçkarların eşsiz doğasında sporcuların kıyasıya yarıştığı organizasyon, geçmişte yayla halkının güçlükle aştığı dik patikaların yanı sıra asırlık göç yollarını ise yeniden gün yüzüne çıkarıp, bölge turizmi ve tarihine ivme kazandırdı.

'DÜNYANIN BULUŞMA NOKTASI OLDU'

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, organizasyonun bölge turizmi için önemine dikkat çekerek, "6 kıta 63 ülkeden sporcularımızı burada ağırladık. Yüzde 43 gibi yabancı katılımcı oranıyla büyük bir rakama ulaştık. Burası artık cennetin fragmanının yanında dünyanın buluşma noktası oldu. Hemşehrilerimiz, atalarımız geçmişte bu yaylalar arasında, zor şartlarda hayvancılıkla uğraşırken muazzam parkurlar oluşturmuştu. Biz bugün o asırlık patikaları gün yüzüne çıkarmış oluyoruz. Spor turizmini doğayla buluşturduk. Geçmişte bizim at sırtında, ayaklarımız titreyerek korkuyla geçtiğimiz yolların bugün dünyanın konuştuğu ve koştuğu bir yer haline gelmesi bir Çamlıhemşin evladı olarak beni ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.

'SIRTTA YÜK TAŞIDIĞIMIZ YOLLAR PARKUR OLDU'

Etkinliği sevinçle karşıladıklarını belirten yayla sakinlerinden Cemile Çelik, "Çok memnun olduk. Eskiden yaylaya ineklerle yaya olarak giderdik, sırtımızda yük, ot ve yağ taşırdık. O günlerin hem zorluğu hem güzelliği vardı. Şimdi o yollar parkur oldu, her sene bu etkinliğin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Geçmişte ulaşımın sadece yaya olarak sağlandığını anlatan Kevser Çelik, "Atalarımız buralarda doğdu, büyüdü. Eskiden yaylaya yük taşırdık, araba yoktu. Annelerimiz, babalarımız o yollardan yayan gidip gelirdi. Şimdi çocukların, gençlerin bu yollarda sağlıklı bir şekilde yarışıp gezmelerini görüp seviniyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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