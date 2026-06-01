Süper Lig Maçlarını Kaçak Yayınla İzlettiği İddiasıyla Bir Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Türkiye Süper Ligi maçlarını kaçak yayınlayan ve yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yapan bir kişi Denizli'de gözaltına alındı.

(İSTANBUL) Belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izlenebilen Türkiye Süper Ligi maçlarını kaçak yayınla sunduğu ve yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Denizli Pamukkale'de gözaltına alınan kişinin İstanbul'a getirileceği bildirildi.

Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığının koordineli çalışmaları sonucunda;"

Kullancıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izlemesi gereken Türkiye Süper Ligi maçlarını kaçak yayınla sunduğu ve selçuksport isimli siteden kaçak maç yayını izlemek için giriş yapıldığında Yasadışı Bahis sitelerine teşvik edici paylasımlar olduğu 7258 SKM kapsamında 5.ç maddesine muhalefet ettiği tespit edilmiştir.

Yapılan araştırmalar sonucunda siteyi yöneten kişinin Selçuk YILMAZ olduğu, Pamukkale/ Denizli olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahsın Denizli ilinde yakalanması sağlanmış olup İstanbul'a sevkinin ardından diğer adli işlemler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilecektir.

Kamuyonunun bilgisine duyurulur"

Kaynak: ANKA
