Haberler

Kaçak Avcılık Yöntemi Yakalandı: Bıldırcınla Tuzağa Düşürülen Yaban Hayvanları

Kaçak Avcılık Yöntemi Yakalandı: Bıldırcınla Tuzağa Düşürülen Yaban Hayvanları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Yakakent ilçesinde, kafeste tutulmuş bıldırcınla düzenlenen kaçak avcılık yöntemi ortaya çıkarıldı. Denetimlerde ruhsatsız tüfek ve av malzemeleri ele geçirildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde kafese koydukları bıldırcınla düzenek hazırlayıp kaçak avcılık yapan şüpheliye cezai işlem uygulandı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede bir kaçak avcının bıldırcını kafeste öttürerek yabani hayvanları kendilerine çektiği, sesin teyp aracılığıyla yükseltilerek çevreye yayıldığı ve tuzağa düşürülen hayvanların bu yöntemle yakalandığı düzenek tespit edildi.

Denetimde ruhsatsız tüfek, 3 teyp ve teyplere ait akü ile bıldırcın ele geçirildi.

Ele geçirilen bıldırcın ve düzenekler, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, idari para cezası verildikten sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne ve babaların doğum izni süreleri uzatılıyor

Hükümet düğmeye bastı! İzinler artıyor
Resmen çıldırdılar! Galatasaray mağlubiyetinin faturası 125 milyon euroluk futbolcuya kesildi

Galatasaray mağlubiyetinin faturası 125 milyon euroluk isme kesildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.