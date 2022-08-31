Kabo Verde Cumhuriyeti, Batı Sahra'da konsolosluk açtı

Kabo Verde Cumhuriyeti'nin, Fas ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığa sahne olan Batı Sahra'da konsolosluk açtığı bildirildi.

Kabo Verde Cumhuriyeti'nin, Fas ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığa sahne olan Batı Sahra'da konsolosluk açtığı bildirildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Afrika ülkesi Kabo Verde Cumhuriyeti'nin Batı Sahra'daki Ed-Dahla kentinde konsolosluk açtığı belirtildi.

Açılış töreninin Fas ve Kabo Verde dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştiği aktarılan açıklamada, Kabo Verde Cumhuriyeti'yle birlikte 12'si El-Uyun, 15'i Ed-Dahla'da olmak üzere Batı Sahra'da konsolosluk açan ülke sayısı 27'ye yükseldi.

Şu ana kadar El-Uyun kentinde konsolosluk açan ülkeler şu şekilde:

Fil Dişi Sahilleri, Gabon, Komorlar, Sao Tome ve Principe, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burundi, Zambiya, Esvatini, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün ve Malavi.

Ed-Dahla'da konsolosluk açan ülkeler ise Gambiya, Gine, Cibuti, Liberya, Burkina Faso, Gine Bissau, Ekvator Ginesi, Haiti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Senegal, Sierra Leone, Surinam, Doğu Karayip Devletleri Örgütü (OECS), Togo Cumhuriyeti ve Kabo Verde Cumhuriyeti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.