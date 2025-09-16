Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Bakım Çalışması Nedeniyle Seferler Kısıtlandı
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda zorunlu bakım çalışmaları nedeniyle seferler belirli istasyonlar arasında gerçekleştirilmektedir. Metro İstanbul, seferlerin yalnızca Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağını duyurdu.
Metro İstanbul'un, ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yapılması zorunlu hat bakım çalışması nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel