Haberler

Kaan Ayaz Tac, Türkiye Yıldızlar Ligi'nde Altın Madalya Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kaan Ayaz Tac, Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi'nde 7 yaş kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Turnuva, İstanbul ve diğer şehirlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kaan Ayaz Tac, Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi kata dalı 7 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi'nin ilk etabı, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Trabzon, Adana, Diyarbakır, Ankara ve Denizli'de eş zamanlı olarak tamamlandı.

Üç aşamalı ligin açılış etabı, genç karatecilerin rekabet temposunu artıran güçlü karşılaşmalara sahne oldu.

Bağcılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda tatamiye çıkan Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kaan Ayaz Tac, sergilediği başarılı performansla dikkati çekti.

Kata dalı 7 yaş kategorisinde mücadele eden minik sporcu, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Kaan Ayaz Tac'ın ulusal arenada elde ettiği bu başarı hem ailesine hem de ilçe halkına büyük gurur yaşattı.

Ayrıca Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Batur Alp Yılmaz da aynı turnuvada üçüncü olarak, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.