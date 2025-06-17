Justin Timberlake, İstanbul Konserine Sayılı Günler Kala Prova Anlarını Paylaştı

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Justin Timberlake, İstanbul Konserine Sayılı Günler Kala Prova Anlarını Paylaştı
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Pop ve R&B yıldızı Justin Timberlake, 30 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konser öncesi eğlenceli prova anlarını hayranlarıyla paylaştı. 11 yıl aradan sonra İstanbul'a dönecek olan Timberlake, prova esnasında yaşadığı keyifli anları 'Perde arkasında görmediğiniz anlar' notuyla sosyal medya üzerinden takipçilerine sundu.

Justin Timberlake, İstanbul konserine sayılı günler kala eğlenceli prova anlarını paylaştı

İSTANBUL - Dünya müzik listelerinin zirvesinde yer alan pop ve R&B yıldızı Justin Timberlake, 30 Temmuz'da İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor. 11 yıl aradan sonra İstanbullu hayranlarıyla yeniden buluşmak için gün sayan Timberlake, konser provası yaparken çekilen eğlenceli anları "Perde arkasında görmediğiniz anlar" notuyla hayranlarıyla paylaştı.

Bugünlerde dünya turnesine devam eden ve en son Litvanya ve Danimarka'daki hayranlarıyla buluşan Justin Timberlake, konserler öncesi prova yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. 30 Temmuz'daki İstanbul konserine sayılı günler kalan Timberlake, prova esnasında müzisyen arkadaşlarıyla şakalaştığı, dans figürleri ve koreografi çalıştığı, şarkı söylediği ve ekibine yardım ettiği eğlenceli anları "Perde arkasında görmediğiniz anlar" notuyla yayınladı.

Popun dev yıldızı Justin Timberlake'in İstanbul konseri, Stagepass organizasyonuyla ve Biletinial iş birliğiyle 30 Temmuz tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Timberlake'in 2025 dünya turnesinin en önemli duraklarından biri olacak İstanbul konseri, müzikseverlere hafızalardan çıkmayacak bir gece yaşatacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Güncel
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