Haberler

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarında adı geçen kişilerin listesini Kongreye iletti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanan Jeffrey Epstein ile ilgili belgeleri Kongre'ye gönderdi. Belgelerde Trump, Clinton, Gates ve Zuckerberg gibi önemli isimler yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığının, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerde Başkan Donald Trump da dahil olmak üzere adı geçen kişilerin listesini Kongre'ye gönderdiği belirtildi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Adalet Bakanlığı, ABD Kongresine Epstein dosyaları hakkında bir belge gönderdi.

Senato ve Temsilciler Meclisi Adalet Komiteleri başkanlarına gönderilen 6 sayfalık belgede, Epstein dosyalarında yapılan düzenlemelerin ve sansürlerin gerekçeleri açıklandı.

Politico muhabiri Josh Gerstein'in yayınladığı belgede, eski ABD Başkanı Bill Clinton, Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Trump da dahil olmak üzere, Epstein dosyalarında adı geçen tüm önemli figürlerin isimlerine yer verildi.

Belgedeki isimlerin farklı bağlamlarda yer aldığı, Epstein veya eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ile doğrudan iletişim kuranlardan, Epstein ya da Maxwell ile herhangi bir teması bulunmayıp yalnızca medya raporlarında adı geçenlere kadar uzandığı belirtildi.

Hangi kişinin isminin hangi bağlamda geçtiği ise bilinmiyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Madde bağımlısı şahıs 'Ne geziyorsunuz burada?' diyerek polislere satırla saldırdı

Polislere satırla saldırdı! Çok sayıda yaralı var
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama

Hastane odasından o iddiaya yanıt verdi
Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var

Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Bu nasıl olabilir? Zincir markette infial yaratan etiket

Zincir markette infial yaratan etiket
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı