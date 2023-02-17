Japonya Yüksek Vasıflı Çalışanları Ülkeye Çekebilmek İçin Vize Alma Koşullarını Kolaylaştırıyor

TOKYO, 17 Şubat (Xinhua) -- Yetenekli işgücü için küresel rekabet kızışırken, Japon hükümeti Cuma günü yüksek gelirlilere ve üst düzey yabancı üniversitelerden mezun olanlara özel vize verilmesi için yeni ve basitleştirilmiş bir yol oluşturacağını duyurdu.

TOKYO, 17 Şubat (Xinhua) -- Yetenekli işgücü için küresel rekabet kızışırken, Japon hükümeti Cuma günü yüksek gelirlilere ve üst düzey yabancı üniversitelerden mezun olanlara özel vize verilmesi için yeni ve basitleştirilmiş bir yol oluşturacağını duyurdu.

Kamuoyu görüşlerinin alınmasının ardından Nisan ayında uygulamaya koyulacak yüksek vasıflı uzmanlara yönelik yeni yöntem, yıllık geliri en az 20 milyon yen (148.000 ABD doları) olan ve yüksek lisans derecesine veya 10 yıldan fazla iş deneyimine sahip yabancı araştırmacı ve mühendisleri kapsayacak.

Japon hükümeti ayrıca "yüksek potansiyele sahip gençlerin" ülkede iş aramasını kolaylaştırmaya karar verdi.

Son beş yıl içinde Japonya Göçmenlik Hizmetleri Ajansı tarafından belirlenen iki dünya sıralaması listesinde ilk 100'de yer alan bir üniversiteden mezun olan ve Japonya'ya vardığında en az 200.000 yene (1.480 ABD doları) sahip olan bir yabancıya, iş aramak amacıyla iki yıla kadar kalmasını sağlayacak "belirlenmiş faaliyetler" vizesi verilecek.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno yeni sistemin "üst düzey yeteneklere sahip olanlara genişletilmiş ayrıcalıklı muamele tanıyacağını" söyledi.