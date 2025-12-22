Japonya'da dünyanın en büyük kapasiteli nükleer santralinin faaliyete dönmesinin önündeki engeller kalktı

Japonya'nın Niigata eyaleti meclisinin onayıyla, dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nde faaliyetin kısmen yeniden başlatılmasının önündeki engeller kalktı.

Japonya'da yayın yapan Asahi Shimbun gazetesinin haberine göre, Niigata Eyalet Meclisi'nde, Vali Hanazumi Hideyo'nun kasımda Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nde faaliyetin yeniden başlatılması kararına ilişkin oylama yapıldı.

Buna göre Meclis, nükleer santralde faaliyete yeniden başlanması kararının ardından Hanazumi'nin görevine devam etmesine olan güvenini ifade eden kararı kabul etti.

Bu kararla, Fukuşima eyaletindeki reaktörlerin 2011'deki tsunamide hasar almasının ardından faaliyetleri durdurulan nükleer santralin yeniden aktif hale getirilmesi için gerekli yerel izinlerin alınması süreci tamamlandı.

Hanazumi'nin 23 Aralık'ta, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Akazava Ryosei ile görüşerek nükleer santralin faaliyetlerine yeniden başlamasına karşı çıkmadıklarını bildirmesi bekleniyor.

Ardından, nükleer santrali işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinin (TEPCO), 24 Aralık'ta veya daha sonra 6 numaralı reaktörün faaliyete geçirilmesi için Nükleer Düzenleme Kurumuna (NRA) başvurması öngörülüyor.

Niigata Valisi Hanazumi Hideyo, 21 Kasım'da yaptığı açıklamada, nükleer santraldeki reaktörlerden birinin tekrar faaliyete geçmesine onay verdiğini belirtmişti.

Hanazumi, bu kararla siyasi kariyerini riske attığını söyleyerek kendisini görevden alabilecek yetkili kurumlara, valiliğe devam edip etmeyeceğine karar vermelerini isteyeceğini belirtmişti.

Japonya'da Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, TEPCO'nun Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde hasara ve elektrik kesintisine neden olmuştu.

Bu olayın ardından TEPCO'nun dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva santralindeki yedi reaktörünün tamamının faaliyetleri Mart 2012'de durdurulmuştu.