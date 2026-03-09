Japonya'da muhalefetten nükleer santrallerin tam kapasiteyle çalıştırılması çağrısı

Japonya'da muhalefet lideri Tamaki Yuiçiro, Orta Doğu'da yayılan savaşın enerji fiyatlarını tetiklemesi üzerine, ülkedeki tüm nükleer enerji santrallerinin derhal tam kapasiteyle faaliyete geçirilmesi çağrısı yaptı.

Halk için Demokratik Parti (Kokumin) lideri Tamaki, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Tamaki, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın genişlemesinin Japonya'nın enerji arzı üzerinde ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Ülkesinin petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 95'ini, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının ise yüzde 11'ini Orta Doğu'dan karşıladığına dikkati çeken Tamaki, savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olmasının riskleri artırdığını belirtti.

Tamaki, "İran'daki gerilimin tırmanmasıyla birlikte, nükleer santralleri yurt dışına bağımlılığı azaltan karbonsuz enerji kaynakları olarak tam kullanmalıyız, aksi takdirde elektrik fiyatlarının yükselmesi kaçınılmazdır. Halkın geçim kaynaklarını korumak için politika değişikliği gereklidir." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Japonya'da Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinin (TEPCO) Fukuşima Dai-İçi Nükleer Santrali'nde hasara ve elektrik kesintisine neden olmuştu.

Bu olayın ardından TEPCO'nun dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva Santrali'ndeki 7 reaktörün tamamının faaliyetleri Mart 2012'de durdurulmuştu.

Niigata Valisi Hanazumi Hideyo, 21 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, nükleer santraldeki reaktörlerden birinin tekrar faaliyete geçmesine onay verdiğini belirtmişti.

Hanazumi, bu kararla siyasi kariyerini riske attığını, kendisini görevden alabilecek yetkili kurumlardan valiliğe devam edip etmeyeceğine karar vermelerini isteyeceğini söylemişti.

Niigata Eyalet Meclisinin Aralık 2025'teki onayıyla "dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip" Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nin kısmen ve yeniden hizmete girmesinin önündeki engeller kalkmıştı.

Tesis

Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki 7 reaktörlü tesis, 2011'de Fukuşima Dai-İçi'deki nükleer erime sonrası, "kamu güvenliğine ve TEPCO yönetimine" yönelik endişeler nedeniyle 2012'de kapatılmıştı.

Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'ndeki 6 numaralı reaktörün yeniden faaliyete geçmesi, Fukuşima felaketinden bu yana ülkedeki 33 nükleer reaktörden 15'incisinin yeniden çalıştırılması anlamına geliyor.