Japonya'da Takaiçi Sanae, LDP Liderliği İçin Adaylığını Açıkladı

Japonya'da eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi Sanae, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliği için adaylığını açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre, 64 yaşındaki Takaiçi 4 Ekim'de yapılacak parti içi liderlik seçiminde aday olacağını duyurdu.

Kazanması halinde Japonya'nın ilk kadın başbakanı olacak Takaiçi, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Şu anda ihtiyacımız olan şey, yaşam ve gelecekle ilgili endişelerimizi umuda dönüştürebilecek bir siyaset." ifadesini kullandı.

Jiji Press haber ajansının 2 bin kişiyle yaptığı ankete göre, Japonya Tarım Bakanı Koizumi Shinjiro yüzde 23,8 destekle ilk sırada yer alırken, Takaiçi yüzde 21 ile onu takip ediyor.

Takaiçi'nin politika vizyonunu yarın düzenlenecek basın toplantısında açıklaması bekleniyor.

Ulusal basına göre muhtemel adaylar arasında, Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa ve eski Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu da yer alıyor.

Sistem

LDP milletvekilleri ile ülke genelinde 47 eyaletten LDP delegelerinin kullanacağı oylar, 4 Ekim'deki seçimde partinin yeni liderini belirleyecek.

Toplam 700'ü aşkın delegenin oy kullanacağı seçimde, salt çoğunluğa erişilememesi halinde ilk turda en fazla oyu alan iki aday, aynı gün ikinci turda yarışacak. İkinci turda, oy çoğunluğu kazananı belirleyecek.

Böylece partinin yeni genel başkanı, meclis oturumunda Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek.

İktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun son seçimde, meclis hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bazı muhalefet partilerinden destek alması gerekecek.

İşiba'nın istifası

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru???????, hafta sonu düzenlediği basın toplantısında, temmuzdaki Danışman Meclisi (Sangiin) seçim sonuçlarının Japon hükümetinde olumsuz etkiye sahip olduğunu belirtmişti.

Seçimlerde iktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun meclis çoğunluğunu kaybettiğini anımsatan İşiba, seçim hedeflerinin yakalanamadığını dile getirmişti.

İşiba, seçimlerde iktidardaki LDP'nin aldığı yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini, sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıklamıştı.

Mağlubiyete rağmen LDP'nin "halen aynı eski parti olarak kalması ve hiçbir şeyi değiştirmemiş gibi görülmesi halinde" gelecekte var olamayacağını savunan İşiba, "Hala başarmamız gereken şeyler olduğunu düşünsem de istifa etme konusunda zor bir karar aldım." demişti.

Danışman Meclisi seçimleri

Japonya'da seçmen, üst mecliste her 3 yılda bir yapılan seçimlerle, toplam 248 sandalyenin yarısının akıbetini belirlemek üzere 20 Temmuz'da sandık başına gitmişti.

Seçimlerde iktidar ve muhalefetin sahip olduğu 123 sandalye aynı şekilde kalırken diğer 125 sandalyenin yeni sahipleri belirlenmişti. Sonuçlara göre iktidar koalisyonu, seçimde hedeflediği en az 50 sandalye hedefini yakalayamamış ve üst mecliste çoğunluğu kaybetmişti.

Halihazırda 75 sandalyesi bulunan iktidar koalisyonu, seçimde 47 sandalye elde etmiş ancak çoğunluk için 125 sandalye hedefine erişememişti.

Böylelikle 2024 seçimlerinde alt mecliste çoğunluğu yitiren iktidar koalisyonu, bu yıl da üst mecliste aynı akıbeti yaşamıştı.