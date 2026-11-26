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Japonya'da Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali'nde "terörle mücadele tesisi kurulamaması" gerekçesiyle santraldeki 7 nolu reaktörün faaliyete girmesinin bir yıldan fazla gecikeceği bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, batıdaki Niigata eyaletinde Tokyo Electric Power Company (TEPCO) şirketinin işlettiği Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik yeni karar alındığı belirtildi.

TEPCO yetkilisi Inagaki Takeyuki, gazetecilere açıklamasında, santralde 7 nolu reaktörün hizmet vermesi için kurulacak "terörle mücadele tesisi inşaatında planlamanın gerisinde kalındığını" söyledi.

Inagaki, tesisin kurulumundaki gecikme nedeniyle reaktörün yeniden faaliyete geçirilmesinin bir yıldan fazla zaman alacağını dile getirdi.

Mart 2011'de kuzeydoğudaki Fukuşima'da yaşanan nükleer felaket sonrası ülke genelinde santrallere, reaktörlerin uzaktan soğutulmasını sağlayacak "terörle mücadele tesislerinin kurulması" zorunlu hale getirilmişti.

Ülkenin batısında, Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki 7 reaktörlü kompleks, üretim kapasitesi açısından dünyanın en büyük santrallerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA