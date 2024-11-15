Japonya'da el konulan Ferrari rekor fiyata satıldı

Japonya'da borcunu ödemeyen vergi mükellefinin el konulan Ferrari marka aracı, çevrim içi mezatta şimdiye kadar ki en yüksek fiyata satıldı.

Japonya Vergi Tahsilat Yasası doğrultusunda, ödenmemiş vergilerin tahsilatı kapsamında el konulan varlıklar internette açık artırmada satılabiliyor.

ŞİMDİYE KADARKİ EN YÜKSEK FİYAT