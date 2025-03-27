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Japonya, ABD'nin İthal Otomobillere Getirdiği Gümrük Vergilerine Karşılık Verme Seçeneklerini Değerlendiriyor

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Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD'nin ithal otomobillere uygulamaya koyacağı yüzde 25 gümrük vergisine karşılık vermeyi düşündüklerini ifade etti. İşiba, ABD'yi bu vergiyi uygulamamaya çağırdı ve tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

TOKYO, 27 Mart (Xinhua) -- Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD'nin ithal otomobillere getirdiği gümrük vergilerine uygun bir karşılık vermeyi değerlendireceklerini belirterek tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

İşiba, perşembe günü Japonya ulusal yasama organının üst kanadı olan Danışmanlar Meclisi'nin Bütçe Komitesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay ithal otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini duyurmasına ilişkin soruya yanıt olarak söz konusu açıklamayı yaptı.

İşiba, "ABD'yi yüzde 25 ek gümrük vergisini Japonya'ya uygulamamaya çağırıyoruz" dedi.

Japonya'nın yatırım ve istihdam yaratarak ABD ekonomisine katkılarda bulunduğunu hatırlatan İşiba, tüm ülkeler için tek tip vergi artışının eşitliğe aykırı olduğunu belirtti.

ABD hükümetinin önümüzde hafta uygulamaya başlayacağı yeni gümrük vergileri, motor gibi temel otomotiv bileşenlerinden de alınacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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