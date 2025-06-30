Japon Güreşçi Shogo Uozumi, Senegal'deki İlk Müsabakasında Zaferle Ayrıldı

Japon Güreşçi Shogo Uozumi, Senegal'deki İlk Müsabakasında Zaferle Ayrıldı
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Senegal'de yaşayan Japon güreşçi Shogo Uozumi, ilk profesyonel güreş müsabakasında rakibini yenerek galip geldi. Uozumi, çocuklara güreş eğitimi veriyor ve geleneksel Senegal güreşi 'laamb' üzerinde uzmanlaşıyor.

Senegal'de yaşayan Japon güreşçi Shogo Uozumi, ilk profesyonel güreş müsabakasında rakibini yenerek zafer kazandı.

Uozumi ya da yerel lakabıyla "Songo Tine" geleneksel güreş müsabakalarının yapıldığı Arena National'da ilk kez güreşti.

Profesyonel grekoromen güreşçisi olan, aynı zamanda geleneksel güreş de öğrenen 31 yaşındaki Uozumi, rakibi Yawou Dial'i yenerek, ilk müsabakasından zaferle çıktı.

Uozumi, galibiyet sonrası kendisini desteklemeye gelenlere teşekkür ederek, ilerleyen dönemde yeni müsabakalara katılacağını söyledi.

Senegal'e ilk kez 2017'de Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) ile gelen ve 2 yıl boyunca gönüllü güreş hocalığı yapan Uozumi, 2019'da Tokyo'ya dönmüş ve 2022'de tekrar Senegal'e yerleşmişti.

Uozumi, 2022'den bu yana başkent Dakar'a 70 kilometre mesafedeki Thies kentinde çocuklara gönüllü olarak grekoromen öğretirken, kendisi de "laamb" ismiyle bilinen Senegal güreşinde uzmanlaşıyor.

TikTok'ta "Songo Tine Japonais" kullanıcı adıyla 568 bin takipçisi olan Uozumi, ülkedeki günlük hayata dair yerel dil Volofçada yaptığı paylaşımlarla da Senegalliler arasında beğeni topluyor.

Hasat sonrası eğlenceden ulusal spora Senegal güreşi

Senegal'de yerel dil Volofçada "laamb" ismiyle bilinen geleneksel güreşin tarihi 14. yüzyıla kadar uzanıyor.

Tarımla uğraşan Serer etnik grubunun hasat mevsimi sonunda yaptığı eğlenceyle ortaya çıkan geleneksel güreşin, aynı zamanda Serer erkeklerini savaşa hazırlamak için yapılan törenlerde de kullanıldığı biliniyor.

Kum üzerinde yapılan geleneksel güreşin, güreşçilerin birbirlerine vurmalarına izin veren ve vurmayı yasaklayan 2 versiyonu bulunuyor.

Fiziksel mücadele ve akrobasiyi harmanlayan Senegal güreşi, rakibin herhangi bir bölgesinin yere değmesiyle kazanılıyor.

1990'larda profesyonelleşmeye başlayan geleneksel güreş, bugün futboldan sonra ülkede en çok takip edilen spor dalı olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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