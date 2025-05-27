Jandarma Yüzme Takımı İtalya'da Gümüş Madalya Kazandı

Jandarma Yüzme Takımı İtalya'da Gümüş Madalya Kazandı
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Jandarma Genel Komutanlığının yüzme takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Oceanman Cattolica Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı. Jandarma Üsteğmen Emre Öztürk ve Jandarma Teğmen Seher İpek Tunçkol, 10 kilometre açık deniz branşında farklı kategorilerde gümüş madalya elde etti.

Jandarma Genel Komutanlığının yüzme takımı sporcuları, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Oceanman Cattolica Şampiyonası'nda çeşitli derecelerde 2 gümüş madalya kazandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Gücü Yüzme Takımı sporcuları, İtalya'da 24-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen Uluslararası Oceanman Cattolica Şampiyonası'na katıldı.

52 ülkeden 499 sporcunun yer aldığı şampiyonada, 10 kilometre açık deniz branşı 30-39 yaş kategorisinde 2'nci, genel klasmanda 4'üncü olan Jandarma Üsteğmen Emre Öztürk gümüş madalya kazandı.

10 kilometre açık deniz branşı 20-29 yaş kategorisinde 2'ncilik kazanan Jandarma Teğmen Seher İpek Tunçkol da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Jandarma Yarbay Erdinç Özdemir ise 10 kilometre açık deniz branşı 40-49 yaş grubunda yarışarak müsabakayı 9'uncu tamamladı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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