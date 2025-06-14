Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıldönümü Su Altında Kutlandı

Jandarma teşkilatının 186. yıldönümünü su altına kutladılar

EDİRNE - Jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıldönümü, Saros Körfezi'nde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Gökçetepe köyü sahili açıklarında batırılan tanka yapılan dalış ile kutlandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın temel eğitim gören ekipleri, Argos Su Sporları Merkezi dalış eğitmenleri işbirliğinde jandarma teşkilatının 486. kuruluş yıldönümünü kutlamak için etkinlik düzenlendi. Eğitmenler eşliğinde, bot ile Saros Körfezi'ndeki Gökçetepe köyü sahili açıklarında M62 T model tankın batırıldığı noktaya giden jandarma personeli, 10 metre derinlikteki batık tankın önünde "Jandarma 186 yaşında daima milletin yanında" yazan pankart ve Türk bayrağı açtı. Bu anlar, kamera ile bir klip haline getirildi.