Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız'ın Cenazesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde göreve çıkarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız'ın cenazesi, memleketi Kayseri'nin Sarız ilçesine getirildi. Cenaze törenine CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, Yıldız'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yıldız, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, göreve çıkarken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Merkez Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız'ın (53) cenazesi, memleketi Kayseri'nin Sarız ilçesine getirildi. Yıldız için Altısöğüt Mahallesi'nde düzenlenens törene CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, Yıldız'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
?Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,