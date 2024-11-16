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Bütün dünyanın beklediği maçı Jake Paul kazandı

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Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson ile 2018'de boks kariyerine başlayan YouTuber Jake Paul ringde karşı karşıya geldi. 8 raundun sonunda kazanan Jake Paul oldu.

Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson (58), ünlü Youtuber Jake Paul (27) ile ringde karşı karşıya geldi. Karşılaşma TSİ 08:08'de başladı.

4 PUAN FARKLA KAZANDI

Teksas'ın Arlington şehrinde bulunan ve Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) ünlü takımı Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan 80 bin kapasiteli AT&T Stadyumu'nda dünyanın büyük heyecanla izlediği maçı Jake Paul kazandı. Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson'ı 78-74 puanla yendi.

Bütün dünyanın beklediği maçı Jake Paul kazandı

PAUL, TYSON'IN ÖNÜNDE EĞİLDİ

Tarihi mücadeleyi kazanan Paul, 8. raundun son saniyelerinde beklenmedik bir şekilde Tyson'ın önünde eğilerek saygı gösterisinde bulundu. Raund sonunda iki isim sarılarak kafa kafaya bir süre konuştu.

PAUL VE TYSON NE KADAR KAZANDI?

Boks tarihinin en yüksek ortalama bilet fiyatlarına sahip karşılaşması yapıldı. Bilet satışlarından milyonlarca dolarlık rekor gelir elde edildi. Ring kenarlarındaki biletler 10 ila 50 bin dolar arasında alıcı buldu. Daily Mail'de yer alan habere göre, Mike Tyson-Jake Paul dövüşünde iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak. Jake Paul'un dövüşü kazanması durumunda 40 milyon doların sahibi olacağı iddia ediliyor. Haberde ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı konuşulurken, Mike Tyson'un sadece 20 milyon dolarlık kısmı alabileceği de öne sürüldü.

Bütün dünyanın beklediği maçı Jake Paul kazandı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Güncel
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıDüsünür:

Bize gorede 60 yasindaki amcayi dovmek gibi bir sey

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Haber YorumlarıHarun Kara:

Yaş farkı. Tersi olsa ilk raund da nakauvt

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Haber Yorumlarınull:

Maç emeyelim de kimsenin kimseyi üzmediği yormadığı, incitmekten çekindiği 40 milyon dolarin kardeş kardeş paylaşıldığı 5 yumruk atılmadan biten hoş bir tiyatro diyelim, bence...

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Adamlar para icin dövüstü resmen dedeyi dövmek marifet değil

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Haber YorumlarıYILMAZ İÇELLİOĞLU:

Puana kalınca çok ADİL olundu mu malum durumda?

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Haber YorumlarıHüso Fıso:

Paul istese ikinci raundda KO edebilirdi.Ama İdoline saygısından puana götürdü.Tyson 20 milyon doları cebe attı.Bundan sonra artık show maçlarına çıkması doğru olmaz

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Haber YorumlarıAhmet null:

Gösteri maçıydı ayrıca pek hasar yok

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Haber YorumlarıBrh atr:

adamlar paraya bakıyor bizim gibi duygusallık yok zaten onun için hayatta başarılı oluyorlar bizim hayatımız flim olmuş okadar türk flimi izlersen duygular tavan olur her işte

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Haber YorumlarıPoyraz:

Nefesde kesmedi kapitalizmin midesi acaip şişdi onlar kazandı o kadar

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

EVET MACI JAKE KAZANDI ! AMA GÖNÜLLERI KAZANAN MIKE TYSON OLDU ! 60 YASINDA BIR BOKSÖR 30 YASINDA SIMARIK COCUKLA BASABAS DÖGÜS CIKARDI !!! BABA SEN HERZAMAN KRALSIN.

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