Otomobil almak isterken 1 milyon 420 bin TL dolandırıldı

Şanlıurfa'da bir kamu kurumunda çalışan İzzettin K., sanal medyada karşılaştığı otomobil ilanı ile dolandırıcıların tuzaklarına düştü. 1 milyon 420 bin TL'yi dolandırıcılara kaptıran İzzettin K., evlilik hazırlıkları için biriktirdiği parasının yanı sıra borç aldığı altınları da kaybetti.

ŞANLIURFA'da bir kamu kurumunda işçi olarak çalışan İzzettin K. (30), sanal medyada gördüğü otomobil ilanı üzerinden iletişime geçtiği kişiler tarafından 1 milyon 420 bin TL dolandırıldı.

Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan İzzettin K., internet sitesinde 1 milyon 420 bin TL'ye satışa sunulan otomobil ilanı için Metehan K. ile iletişime geçti. Görüşmenin ardından İzzettin K., Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir arkadaşından yardım istedi. Otomobil, yapılan ekspertiz işlemlerinin ardından bir otoparka bırakıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

İzzettin K.'nin vekalet verdiği arkadaşı, ruhsat sahibi Ahmet Ö. ile birlikte notere gitti. Ahmet Ö., Metehan K.'nin muhasebecisi olduğunu belirterek, paranın da Umut B. adına verilen banka hesabına gönderilmesini istedi. Bunun üzerine İzzettin K., güven duyarak 1 milyon 420 bin TL'yi belirtilen hesaba gönderdi. Ruhsat sahibi, daha sonra Metehan K.'yi tanımadığını ifade edince İzzet K. dolandırıldığını anladı ve şikayetçi oldu. Büyük bir mağduriyet yaşadığını İzzettin K., evlilik hazırlığı için biriktirdiği para ile borç aldığı altınları dolandırıcılara kaptırdığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
