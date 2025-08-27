İzmit'te Kumar Denetimi: 4 Kişiye 36 Bin Lira Ceza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İzmit'te bir kıraathanede denetim yapıldı.

Polis ekiplerince, N.U'nun iş yerinde kumar oynattığı tespit edilerek hakkında adli işlem başlatıldı.

Kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 36 bin 988 lira idari para cezası kesildi, kumarda kullanılan 5 bin 500 lira paraya da el konuldu.